Президент рассказал о пути возвращения суверенитета Украины на оккупированные территории

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 62537 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107446 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165009 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121120 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119399 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114044 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105256 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107295 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103755 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156732 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Президент рассказал о пути возвращения суверенитета Украины на оккупированные территории

Президент рассказал о пути возвращения суверенитета Украины на оккупированные территории

Киев  •  УНН

 • 10260 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Суверенитет Украины на оккупированные территории будет возвращен путем восстановления всего разрушенного на Донбассе и создания хороших условий для жизни, в том числе улучшения инвестиционного климата. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время рабочего визита в Луганскую область, передает УНН.

“И второй закон, который кардинально меняет инвестиционный режим в Донецкой и Луганской областях, где запрещают проверять предпринимателей, работающих в прифронтовой зоне, где делают все возможное, чтобы освободить от уплаты отдельных видов налогов предпринимателей Донецкой и Луганской области, включая налог на недвижимость, запретить давить на кого-либо на этой территории и создать здесь лучшие и качественные условия. С той стороны комендантский час, с той стороны война, с той стороны безработицы, закрыты школы, детские сады. Здесь мы должны возродить все поврежденное войной, восстанавливать поврежденную инфраструктуру, здесь мы должны строить спортивные площадки и для нас это дело принципиальное. Это тот путь, которым мы будем возвращать суверенитет Украины на оккупированные земли, возвращать Украину в Луганск и Донецк. Это для нас принципиально”, — сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, для восстановления Донбасса в государственном бюджете выделено 1 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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