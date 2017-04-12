Президент рассказал о пути возвращения суверенитета Украины на оккупированные территории

“И второй закон, который кардинально меняет инвестиционный режим в Донецкой и Луганской областях, где запрещают проверять предпринимателей, работающих в прифронтовой зоне, где делают все возможное, чтобы освободить от уплаты отдельных видов налогов предпринимателей Донецкой и Луганской области, включая налог на недвижимость, запретить давить на кого-либо на этой территории и создать здесь лучшие и качественные условия. С той стороны комендантский час, с той стороны война, с той стороны безработицы, закрыты школы, детские сады. Здесь мы должны возродить все поврежденное войной, восстанавливать поврежденную инфраструктуру, здесь мы должны строить спортивные площадки и для нас это дело принципиальное. Это тот путь, которым мы будем возвращать суверенитет Украины на оккупированные земли, возвращать Украину в Луганск и Донецк. Это для нас принципиально”, — сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, для восстановления Донбасса в государственном бюджете выделено 1 млрд грн.