Президент призначив чотирьох та звільнив трьох голів РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко своїми розпорядженнями звільнив у різних областях України трьох голові районних державних адміністрацій, та призначив чотирьох. Про це свідчать відповідні документи, оприлюднені на сайті Президента, передає УНН.
Так, зокрема, Порошенко звільнив Дмитра Вороніна з посади голови Фастівської РДА Київської області, Володимира Михнюка з посади голови Новоград-Волинської РДА Житомирської області та Володимира Слідзюка з посади голови Великомихайлівської РДА Одеської області на підставі поданих ними відповідних заяв.
При цьому президент призначив чотирьох голів РДА, а саме: Геннадія Гладенького головою Колимської РДА Одеської області, Олега Тертичного головою Бобринецької РДА Кіровоградської області, Сергія Селевича головою Мелітопольської РДА Запорізької області та Миколу Коваленка головою Ясинуватської РДА Донецької області.
Усі новопризначені керівники райдержадміністрацій вступають у повноваження з 25 квітня 2018 року. Випробувальний термін для них складає три місяці.
Нагадаємо, наприкінці березня Порошенко звільнив двох членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг - Вікторію Морозову і Вадима Таратуна.