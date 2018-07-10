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Президент попрощався з Левком Лук’яненком

Президент попрощався з Левком Лук’яненком

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Український дисидент Левко Лук’яненко всім своїм життям продемонстрував незламність духу і патріотизм українського народу. Про це заявив Президент України Петро Порошенко біля Володимирського собору під час панахиди за Левком Лук’яненком, передає кореспондент УНН.

“Це велика трагедія і велике горе, коли Українська держава і український народ втрачає таких особистостей, як Левко Григорович Лук’яненко, який всім своїм життям продемонстрував незламність духу і патріотизм українського народу”, — сказав Президент.

Він нагадав, що Левка Лук’яненка ще в 60-х засудили до смертної кари, але “Господь дарував Левку Григоровичу довгі роки життя”.

“Я вважаю — не випадково, коли день народження Левка Григоровича 24 серпня — співпав з днем відродження української державності. Зовсім не випадково, коли на примірнику Левка Григоровича Верховна Рада прийняла декларацію про наш, український суверенітет. І сьогодні, коли держава відроджується, нація розуміє своє історичне коріння, коли українці один з одним в усьому світі вітаються „Слава Україні“, і не лише українці, — відповідають на це „Героям Слава“. Слава таким героям, як Левко Григорович Лук’яненко”, — наголосив Президент.

Нагадаємо, Левко Лук’яненко помер 7 липня, не доживши півтора місяця до свого 90-річчя.

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