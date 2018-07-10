Президент попрощался с Левком Лукьяненко

"Это большая трагедия и большое горе, когда Украинское государство и украинский народ теряет таких личностей, как Левко Григорьевич Лукьяненко, который всей своей жизнью показал силу духа и патриотизм украинского народа", - сказал Президент.

Он напомнил, что Левка Лукьяненко еще в 60-х приговорили к смертной казни, но "Господь даровал Левко Григорьевич долгие годы жизни".

"Я считаю - не случайно, что день рождения Льва Григорьевича 24 августа - совпал с днем ​​возрождения украинской государственности. Совсем не случайно, когда на экземпляре Льва Григорьевича Верховная Рада приняла декларацию о нашем, украинском суверенитете. И сегодня, когда государство возрождается, нация понимает свои исторические корни, когда украинцы друг с другом во всем мире приветствуются "Слава Украине", и не только украинцы, - отвечают на это "Героям Слава". Слава таким героям, как Левко Григорьевич Лукьяненко", - подчеркнул Президент.

Напомним, Левко Лукьяненко умер 7 июля, не дожив полутора месяца до своего 90-летия.