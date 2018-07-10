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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 55792 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106560 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127923 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135220 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171075 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154003 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141606 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118348 просмотра

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Президент попрощался с Левком Лукьяненко

Президент попрощался с Левком Лукьяненко

Киев  •  УНН

 • 8348 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Украинский диссидент Левко Лукьяненко всей своей жизнью показал силу духа и патриотизм украинского народа. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко возле Владимирского собора во время панихиды по Левку Лукьяненко, передает корреспондент УНН.

"Это большая трагедия и большое горе, когда Украинское государство и украинский народ теряет таких личностей, как Левко Григорьевич Лукьяненко, который всей своей жизнью показал силу духа и патриотизм украинского народа", - сказал Президент.

Он напомнил, что Левка Лукьяненко еще в 60-х приговорили к смертной казни, но "Господь даровал Левко Григорьевич долгие годы жизни".

"Я считаю - не случайно, что день рождения Льва Григорьевича 24 августа - совпал с днем ​​возрождения украинской государственности. Совсем не случайно, когда на экземпляре Льва Григорьевича Верховная Рада приняла декларацию о нашем, украинском суверенитете. И сегодня, когда государство возрождается, нация понимает свои исторические корни, когда украинцы друг с другом во всем мире приветствуются "Слава Украине", и не только украинцы, - отвечают на это "Героям Слава". Слава таким героям, как Левко Григорьевич Лукьяненко", - подчеркнул Президент.

Напомним, Левко Лукьяненко умер 7 июля, не дожив полутора месяца до своего 90-летия.

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