Президент: понад 300 школярів зі сходу України за рік змогли вивчати та практикувати англійську
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко зазначив, що понад 300 школярів протягом Року англійської мови в Україні мали змогу вивчати та практикувати англійську, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Петро Порошенко особливо підкреслив, що дуже важливим є той факт, що вивчати та вдосконалювати англійську мову змогли діти із Донецької та Луганської областей. Так, за рік понад 300 школярів зі сходу України не лише мали можливість перебороти мовний бар’єр, а й практикувати англійську”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що понад 500 тимчасово переміщених осіб взяли участь у пілотному проекті “Ділова англійська он-лайн для внутрішньо переміщених осіб” та відчули підтримку держави, яка не залишила їх сам-на-сам зі своїми проблемами.
Нагадаємо, 2016 рік був оголошений Роком англійської мови в Укарїні.