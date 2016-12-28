Президент: более 300 школьников с востока Украины за год смогли изучать и практиковать английский
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что более 300 школьников в течение Года английского языка в Украине имели возможность изучать и практиковать английский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Петр Порошенко особенно подчеркнул, что очень важным является тот факт, что изучать и совершенствовать английский язык смогли дети из Донецкой и Луганской областей. Так, за год более 300 школьников с востока Украины не только имели возможность преодолеть языковой барьер, но и практиковать английский", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что более 500 временно перемещенных лиц приняли участие в пилотном проекте "Деловой английский онлайн для внутренне перемещенных лиц" и почувствовали поддержку государства, которая не оставила их один на один со своими проблемами.
Напомним, 2016 год был объявлен Годом английского языка в Укарине.