Президент підписав законопроект щодо роботи нового Верховного Суду (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав законопроект, який забезпечить роботу нового Верховного Суду під час засідання Ради з питань судової реформи, передає кореспондент УНН.
"Якщо не буде інших пропозицій, дозвольте тоді перейти до урочистої церемонії підписання зазначеного законопроекту. Хочу наголосити, що я планую визначити його як невідкладний", - наголосив він.
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Президент звернувся до Верховної Ради з проханням "прозоро, ефективно, але не затягуючи розглянути зазначений законопроект і дати відповідне нормативне процесуальне забезпечення новоствореному Верховному Суду".