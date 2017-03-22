Президент підписав законопроект щодо роботи нового Верховного Суду (доповнено)

"Якщо не буде інших пропозицій, дозвольте тоді перейти до урочистої церемонії підписання зазначеного законопроекту. Хочу наголосити, що я планую визначити його як невідкладний", - наголосив він.

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Президент звернувся до Верховної Ради з проханням "прозоро, ефективно, але не затягуючи розглянути зазначений законопроект і дати відповідне нормативне процесуальне забезпечення новоствореному Верховному Суду".