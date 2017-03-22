Президент подписал законопроект о работе нового Верховного Суда (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, который обеспечит работу нового Верховного Суда во время заседания Совета по вопросам судебной реформы, передает корреспондент УНН.
"Если не будет других предложений, позвольте тогда перейти к торжественной церемонии подписания указанного законопроекта. Хочу подчеркнуть, что я планирую определить его как неотложный", - подчеркнул он.
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Президент обратился в Верховную Раду с просьбой "прозрачно, эффективно, но не затягивая рассмотреть указанный законопроект и дать соответствующее нормативное процессуальное обеспечение новосозданному Верховному Суду".