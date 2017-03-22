Президент подписал законопроект о работе нового Верховного Суда (дополнено)

"Если не будет других предложений, позвольте тогда перейти к торжественной церемонии подписания указанного законопроекта. Хочу подчеркнуть, что я планирую определить его как неотложный", - подчеркнул он.

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Президент обратился в Верховную Раду с просьбой "прозрачно, эффективно, но не затягивая рассмотреть указанный законопроект и дать соответствующее нормативное процессуальное обеспечение новосозданному Верховному Суду".