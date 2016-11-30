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Президент підписав закон, який дозволяє укладати електронні контракти

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг” відповідно до якого країна переходить до електронного укладання контрактів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Глави держави, передає УНН.

Президент підписав закон, який дозволяє укладати електронні контракти

Глава держави назвав ухвалений Закон дуже важливою ініціативою, реалізація якої стала можливою завдяки спільним зусиллям Національної ради реформ, Уряду і профільних міністерств, Верховної Ради, громадськості та бізнесового середовища і Президента.

“Переходимо від електронних закупівель до електронного укладання контрактів. Нарешті це відбулося”, — додав Президент.

Документ мінімізує адміністративні бар’єри під час процедур укладення зовнішньоекономічних контрактів, зарахування валютного виторгу, а також бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Відтепер укладення зовнішньоекономічних договорів буде можливим не лише в письмовій, але і в електронній формі. Закон також закріплює заборону банкам вимагати переклад документів українською мовою, у разі якщо вони оформлені англійською, рахунок (інвойс) визнаватиметься первинним документом і може бути підписаний за допомогою особистого підпису, аналога власноручного підпису, електронного підпису або електронного цифрового підпису, електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

“Це дуже важливий крок, який ми маємо дуже інтенсивно продовжувати”, — сказав Петро Порошенко під час підписання документа. Він наголосив, що Закон робить величезний крок у створенні інвестиційного клімату в Україні.

“Сьогодні це перший крок для того, щоб озброїти всіх, починаючи від бізнесмена і закінчуючи Прем’єр-міністром, аргументами чому інвестори мають прийти сюди, чому тут будуть створені фантастичні умови для того, щоб вести бізнес”, — також сказав Глава держави.

Петро Порошенко зазначив, що в Україні нині будується конкурентоздатна економіка, є покращення інвестиційного клімату за рейтингом Doing business, зростання стабільності банківської системи, діє поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з найбільшим ринком світу.

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