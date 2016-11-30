Президент подписал закон, который позволяет заключать электронные контракты

Глава государства назвал принятый Закон очень важной инициативой, реализация которой стала возможной благодаря совместным усилиям Национального совета реформ, Правительства и профильных министерств, Верховной Рады, общественности и бизнес-среды и Президента.

"Переходим от электронных закупок к электронному заключению контрактов. Наконец это произошло", - добавил Президент.

Документ минимизирует административные барьеры во время процедур заключения внешнеэкономических контрактов, зачисления валютной выручки, а также бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Отныне заключение внешнеэкономических договоров станет возможным не только в письменной, но и в электронной форме. Закон также закрепляет запрет банкам требовать перевод документов на украинском языке, в случае если они оформлены на английском, счет (инвойс) признаваться первичным документом и может быть подписан с помощью личной подписи, аналога собственноручной подписи, электронной подписи или электронной цифровой подписи, электронной подписи одноразовым идентификатором.

"Это очень важный шаг, который мы очень интенсивно будем продолжать", - сказал Петр Порошенко во время подписания документа. Он отметил, что Закон делает огромный шаг в создании инвестиционного климата в Украине.

"Сегодня это первый шаг для того, чтобы вооружить всех, начиная от бизнесмена и заканчивая премьер-министром, аргументами почему инвесторы должны прийти сюда, почему здесь будут созданы фантастические условия для того, чтобы вести бизнес", - также сказал Глава государства.

Петр Порошенко отметил, что в Украине сейчас строится конкурентоспособная экономика, есть улучшение инвестиционного климата по рейтингу Doing business, рост стабильности банковской системы, действует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с крупнейшим рынком мира.