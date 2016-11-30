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Президент подписал закон, который позволяет заключать электронные контракты

Киев • УНН

 • 9599 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения административных барьеров для экспорта услуг" в соответствии с которым страна переходит к электронному заключению контрактов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает УНН.

Президент подписал закон, который позволяет заключать электронные контракты

Глава государства назвал принятый Закон очень важной инициативой, реализация которой стала возможной благодаря совместным усилиям Национального совета реформ, Правительства и профильных министерств, Верховной Рады, общественности и бизнес-среды и Президента.

"Переходим от электронных закупок к электронному заключению контрактов. Наконец это произошло", - добавил Президент.

Документ минимизирует административные барьеры во время процедур заключения внешнеэкономических контрактов, зачисления валютной выручки, а также бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Отныне заключение внешнеэкономических договоров станет возможным не только в письменной, но и в электронной форме. Закон также закрепляет запрет банкам требовать перевод документов на украинском языке, в случае если они оформлены на английском, счет (инвойс) признаваться первичным документом и может быть подписан с помощью личной подписи, аналога собственноручной подписи, электронной подписи или электронной цифровой подписи, электронной подписи одноразовым идентификатором.

"Это очень важный шаг, который мы очень интенсивно будем продолжать", - сказал Петр Порошенко во время подписания документа. Он отметил, что Закон делает огромный шаг в создании инвестиционного климата в Украине.

"Сегодня это первый шаг для того, чтобы вооружить всех, начиная от бизнесмена и заканчивая премьер-министром, аргументами почему инвесторы должны прийти сюда, почему здесь будут созданы фантастические условия для того, чтобы вести бизнес", - также сказал Глава государства.

Петр Порошенко отметил, что в Украине сейчас строится конкурентоспособная экономика, есть улучшение инвестиционного климата по рейтингу Doing business, рост стабильности банковской системы, действует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с крупнейшим рынком мира.

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