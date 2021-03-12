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Президент підписав закон про ветеринарну медицину

Президент підписав закон про ветеринарну медицину

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ветеринарну медицину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужу ОПУ.

Цитата:

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про ветеринарну медицину" № 1206-ІХ, який парламент ухвалив 4 лютого цього року", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що документ удосконалює законодавство України в галузі ветеринарної медицини, зокрема визначає засади діяльності у сфері захисту здоров'я та благополуччя тварин, ветеринарної практики, виробництва та застосування ветеринарних препаратів, а також обігу побічних продуктів тваринного походження.

Закон передбачає ліцензування виробництва та імпорту ветеринарних лікарських засобів, а також державну реєстрацію виробництва ветеринарних лікарських засобів, їхньої обігу та застосування.

"У документі також визначаються хвороби тварин, що підлягають повідомленню, та передбачено моніторинг хвороб тварин. Крім того, закон визначає основні засади забезпечення благополуччя тварин під час утримання та передбачає відповідальність операторів ринку за порушення вимог законодавства про ветеринарну медицину та благополуччя тварин", - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що таким чином створюється комплексна та зручна у користуванні законодавча основа для ветеринарно-санітарних заходів, яка відповідає положенням Угоди про асоціацію з ЄС.

"Впровадження цього закону сприятиме покращенню ветеринарно-санітарної та епізоотичної ситуації в Україні, підвищенню ефективності державного управління системою ветеринарної медицини, покращенню умов господарювання в галузі тваринництва, нарощенню експорту живих тварин, продуктів тваринного походження та ветеринарних препаратів з України", - йдеться в повідомленні.

Прикінцевими положеннями встановлено, що закон набирає чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію через два роки з дня набрання ним чинності. Також передбачаються пільгові та перехідні періоди з дня введення закону в дію.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила в цілому з необхідними правками законопроект № 3318 про ветеринарну медицину та благополуччя тварин. Відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів України.

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