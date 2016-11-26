Президент: окупація України радянською Росією стала можливою через роз’єднання та внутрішні чвари (доповнено)

"Геноцид 30-х років – це прямий наслідок втрати державності в 20-х роках. Окупація нашої України радянською Росією стала можливою внаслідок роз’єднання та внутрішніх чвар політичних сил молодої Української держави. Вони входили і виходили з коаліції, розгойдували..., плели один проти одного хуторянські інтриги і навіть піднімали повстання. Вони наївно вірили, що отаманщина – найкраща форма демократії. Захоплені внутрішньою війною, вони не помічали чорної хмари, яка сунула на Україну зі сходу, півночі та півдня", - сказав він.

Нагадаємо, Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.

За даними МЗС, пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.