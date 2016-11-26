Президент: окупація України радянською Росією стала можливою через роз’єднання та внутрішні чвари (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав окупацію України радянською Росією наслідком роз’єднання та внутрішніх чвар політичних сил тодішньої молодої Української держави. Про це він сказав під час участі в заходах з вшанування пам’яті жертв голодоморів, передає кореспондент УНН.
"Геноцид 30-х років – це прямий наслідок втрати державності в 20-х роках. Окупація нашої України радянською Росією стала можливою внаслідок роз’єднання та внутрішніх чвар політичних сил молодої Української держави. Вони входили і виходили з коаліції, розгойдували..., плели один проти одного хуторянські інтриги і навіть піднімали повстання. Вони наївно вірили, що отаманщина – найкраща форма демократії. Захоплені внутрішньою війною, вони не помічали чорної хмари, яка сунула на Україну зі сходу, півночі та півдня", - сказав він.
Нагадаємо, Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.
За даними МЗС, пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.