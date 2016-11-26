Президент: оккупация Украины советской Россией стала возможной из-за разъединения и внутренних распрей

"Геноцид 30-х годов - это прямое следствие потери государственности в 20-х годах. Оккупация нашей Украины советской Россией стала возможной в результате разъединения и внутренних распрей политических сил молодого Украинского государства. Они входили и выходили из коалиции, раскачивали..., плели друг против друга хуторянские интриги и даже поднимали восстания. они наивно верили, что атаманщина - лучшая форма демократии. Захваченные внутренней войной, они не замечали черной тучи, которая двигалась на Украину с востока, севера и юга", - сказал он.