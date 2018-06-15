Президент обговорив з делегацією Політико-безпекового комітету ЄС Кримський міст
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Політико-безпекового Комітету Європейського Союзу, яка перебуває з візитом в Україні на запрошення Глави держави, передає УНН з посиланням на прес-службу Президента.
Під час зустрічі детально обговорювалася безпекова ситуація в зоні проведення операції Об’єднаних сил, результати нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ у Нормандському форматі, стан виконання Мінських домовленостей, а також перспективи розгортання миротворчої місії ООН в окупованих районах Донецької і Луганської областей.
Так, в ході зустрічі Президент значну увагу присвятив ситуації в окупованому Криму, зокрема у контексті будівництва Росією мосту та блокування частини Азовського моря для українських судів, звільненню українських заручників та політичних в’язнів.
Він наголосив, що такі дії РФ потребують адекватної реакції та підкреслив важливість продовження та посилення кримського пакету санкцій проти Росії.
Президент закликав держави ЄС посилити тиск на Кремль для звільнення українських політв’язнів та заручників.
Було підтверджено готовність до подальшого поглиблення співробітництва між Україною та ЄС у сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики, зокрема в частині протидії гібридним загрозам, кібератакам, втручанню у виборчі процеси.
Представники держав-членів ЄС відзначили прогрес України на шляху здійснення реформ та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також підтвердили незмінну підтримку з боку ЄС європейських прагнень та територіальної цілісності України.
Нагадаємо, у п’ятницю Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, під час якої обговорили підготовку до саміту Україна — Європейський Союз 9 липня у Брюсселі.