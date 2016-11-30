Президент: неприпустимо розділяти правоохоронні органи на “хороші нові” і “погані старі”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко наголосив на неприпустимості поділу правоохоронних органів на “хороші нові” і “погані старі”, бо така конфліктність в наступі на корупцію обов’язково утворить лазівки, якими скористаються корупціонери, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Глава держави підкреслив, що за два з половиною роки кардинально змінилася вся система правоохоронних органів. Запрацювали новостворені антикорупційні органи: НАБУ, НАЗК, Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Незабаром до роботи приступить і Державне бюро розслідувань.
“Я категорично проти того, щоб ділити правоохоронні органи на „хороші нові“ і „погані старі“, одних хвалити, інших таврувати. При такій конфліктності в нашому наступі на корупцію обов’язково утворяться лазівки, якими скористаються корупціонери”, — підкреслив Петро Порошенко.
“Від усіх правоохоронних органів вимагаю злагодженої командної роботи. Здорова конкуренція вітається, бо вона всюди є двигуном прогресу, але дріб’язкові відомчі чвари та з’ясовування стосунків через ЗМІ вважаю абсолютно неприйнятними. І буду до них вкрай нетерпимим. Це, звичайно, настанова для всіх відомств, а не лише для прокуратури. Ви повинні демонструвати суспільству високий рівень співпраці та взаємодії і давати спільний результат”, — наголосив Президент.
Глава держави наголосив, що готовий бути союзником прокуратури в боротьбі з корупцією та злочинністю. Він зазначив, що його головним завданням є забезпечення судової реформи, без якої боротьба з корупцією правоохоронців може звестись нанівець.