Президент: недопустимо разделять правоохранительные органы на "хорошие новые" и "плохие старые"

Глава государства подчеркнул, что за два с половиной года кардинально изменилась вся система правоохранительных органов. Заработали новые антикоррупционные органы: НАБУ, НАПК, Специализированная антикоррупционная прокуратура. Вскоре к работе приступит и Государственное бюро расследований.

"Я категорически против того, чтобы делить правоохранительные органы на "хорошие новые" и "плохие старые", одних хвалить, других клеймить. При такой конфликтности в нашем наступлении на коррупцию обязательно образуются лазейки, которыми воспользуются коррупционеры", - подчеркнул Петр Порошенко.

"От всех правоохранительных органов требую слаженной командной работы. Здоровая конкуренция приветствуется, потому что она везде является двигателем прогресса, но мелочные ведомственные распри и выяснения отношений через СМИ считаю абсолютно неприемлемыми. И буду к ним крайне нетерпимым. Это, конечно, установка для всех ведомств, а не только для прокуратуры. Вы должны демонстрировать обществу высокий уровень сотрудничества и взаимодействия и давать общий результат", - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что готов быть союзником прокуратуры в борьбе с коррупцией и преступностью. Он отметил, что его главной задачей является обеспечение судебной реформы, без которой борьба с коррупцией правоохранителей может свестись на нет.