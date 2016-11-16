Президент назвав медійників “будівничими демократичного ладу”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав медійників і зв’язківців “будівничими демократичного ладу”. Про це йдеться у привітанні Глави держави, передає УНН.
“Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку. Свобода слова є наріжним каменем демократії, а будівничими демократичного ладу є ви: журналісти, оператори, режисери та технічні працівники галузі. Я глибоко вдячний за вашу важливу роботу, за те дихання свободи, що відрізняє Україну від інших пострадянських країн”, — зазначив П.Порошенко.
Президент додав, що свою відданість принципам та ідеалам вищезазначені люди також доводять професійною діяльністю та активною громадянською позицією під час гібридної війни.
“Упевнений, що завдяки вашим, дорогі медійники і зв’язківці, досвіду та патріотизму обов’язково вдасться забезпечити інформаційну безпеку у державі та побудувати сильну і демократичну Україну”, — наголосив П.Порошенко.
Він побажав їм “невтомної енергії, творчих здобутків, міцного здоров’я, щастя, сімейного благополуччя і нових звершень у почесній та надзвичайно відповідальній справі служіння українському народові”.