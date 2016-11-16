Президент назвал медийщиков "строителями демократического строя"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал медийщиков и связистов "строителями демократического строя". Об этом говорится в поздравлении Главы государства, передает УНН.
"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников радио, телевидения и связи. Свобода слова является краеугольным камнем демократии, а строителями демократического строя являетесь вы: журналисты, операторы, режиссеры и технические работники отрасли. Я глубоко благодарен за вашу важную работу, за то дыхание свободы, которое отличает Украину от других постсоветских стран", - отметил П.Порошенко.
Президент добавил, что свою приверженность принципам и идеалам вышеупомянутые люди также доказывают профессиональной деятельностью и активной гражданской позицией во время гибридной войны.
"Уверен, что благодаря вашим, дорогие журналисты и связисты, опыту и патриотизму обязательно удастся обеспечить информационную безопасность в государстве и построить сильную и демократическую Украину", - подчеркнул П.Порошенко.
Он пожелал им "неутомимой энергии, творческих достижений, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых свершений в почетном и очень ответственном деле служения украинскому народу".