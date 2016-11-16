Президент: морпіхи на практиці доводять майстерність у протистоянні з російським агресором
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що морські піхотинці на практиці доводять свою високу майстерність, а також виявляють неймовірну стійкість, відвагу у протистоянні з російським агресором, і висловив впевненість, що вони надійно виконуватимуть поставленні завдання і надалі. Про це йдеться у привітанні Глави держави з Днем морської піхоти, передає УНН.
"Упевнений, що незламний та непереможний бойовий дух, мужність і професіоналізм морських піхотинців й надалі забезпечуватимуть надійне виконання поставлених завдань", - зазначив П.Порошенко.
Він також подякував морським піхотинцям за вірність та відданість народу України, побажав їм та їх родинам міцного здоров’я, благополуччя та незламної віри у перемогу.
За його словами, сьогодні, у часи серйозних випробувань для України, морські піхотинці "умілими діями на практиці доводять свою високу майстерність, а також виявляють неймовірну стійкість, відвагу у протистоянні з російським агресором".
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко привітав працівників соціальної сфери з професійним святом, та наголосив, що в умовах російської агресії це свято стосується кожного громадянина України.