Президент: морпехи на практике доказывают мастерство в противостоянии с российским агрессором
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что морские пехотинцы на практике доказывают свое высокое мастерство, а также проявляют невероятную стойкость, отвагу в противостоянии с российским агрессором, и выразил уверенность, что они будут надежно выполнять поставленные задачи и в дальнейшем. Об этом говорится в поздравлении Главы государства с Днем морской пехоты, передает УНН.
"Уверен, что несгибаемый и непобедимый боевой дух, мужество и профессионализм морских пехотинцев и в дальнейшем будет обеспечивать надежное выполнение поставленных задач", - отметил П.Порошенко.
Он также поблагодарил морских пехотинцев за верность и преданность народу Украины, пожелал им и их семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в победу.
По его словам, сегодня, во времена серьезных испытаний для Украины, морские пехотинцы "умелыми действиями на практике доказывают свое высокое мастерство, а также проявляют невероятную стойкость, отвагу в противостоянии с российским агрессором".
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником и отметил, что в условиях российской агрессии этот праздник касается каждого гражданина Украины.