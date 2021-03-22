Президент Литви вакцинувався від COVID-19 препаратом AstraZeneca

Деталі

“У мене не виникають сумніви щодо наукових та уповноважених організацій, які дуже компетентно оцінюють всі вакцини, — сказав він журналістам після вакцинації. — Я дійсно вважаю, що всі чотири вакцини, які вже підтверджені, є надійними, ефективними. Тому я активно закликаю людей не витрачати даремно, не чекати, не роздумуючи йти робити щеплення тією вакциною, якою хочете зробити щеплення”.

У понеділок публічно вакциною AstraZeneca намір зробити щеплення також прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимон, спікер сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, а також міністр охорони здоров’я Арунас Дулькіс.

Довідка

19 березня Литва відновила вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Як заявив Дулькіс, при цьому жителі країни зможуть вибирати, яку вакцину їм використовувати. Він додав, що якщо бажаної вакцини не буде, то з жителем зв’яжуться пізніше.

18 березня Європейське агентство лікарських засобів повідомило, що вакцина від коронавірусу, розроблена компанією AstraZeneca, безпечна і ефективна, а переваги від її використання переважують ризики.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Литві 209 011 випадків захворювання, 3 476 людей загинули.