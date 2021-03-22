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Президент Литвы вакцинировался от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Президент Литвы вакцинировался от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 13858 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник публично привился вакциной британско-шведской компании AstraZeneca, чтобы повысить доверие к этому препарату, пишет УНН со ссылкой на литовское агентство BNS.

Детали

“У меня не возникают сомнения в отношении научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины, — сказал он журналистам после вакцинации. — Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже подтверждены, являются надежными, эффективными. Поэтому я активно призываю людей не тратить впустую, не ждать, не раздумывая идти прививаться той вакциной, которой хотите привиться”.

В понедельник публично вакциной AstraZeneca намерены привиться также премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен, а также министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Справка

19 марта Литва возобновила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Как заявил Дулькис, при этом жители страны смогут выбирать, какую вакцину им использовать. Он добавил, что если желаемой вакцины не будет, то с жителем свяжутся позднее.

18 марта Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca, безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски.

Согласно статистике ВОЗ — в Литве 209 011 случаев заболевания, 3 476 человек погибли.

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