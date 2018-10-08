Президент хоче внести в Раду законопроект про протидію підкупу виборців

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Законопроект про протидію підкупу виборців буде внесений в Верховну Раду України одразу після того, як буде завершена робота над його створенням. Про це заявив Президент України Петро Порошенко на зустрічі з новим складом ЦВК, передає кореспондент УНН.