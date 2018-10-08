Президент хоче внести в Раду законопроект про протидію підкупу виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Законопроект про протидію підкупу виборців буде внесений в Верховну Раду України одразу після того, як буде завершена робота над його створенням. Про це заявив Президент України Петро Порошенко на зустрічі з новим складом ЦВК, передає кореспондент УНН.
“Проекти законів готові до розгляду на Національній раді реформ. Після обговорення на Нацраді за вашої (новообраних членів ЦВК — ред.) участі я буду готовий внести (законопроект — ред.) до парламенту, визначити цей законопроект як невідкладний”, — зазначив глава держави.
За його словами, зміни до законодавства, які готуються наразі, суттєво ускладнять процес підкупу виборців і збільшать відповідальність за підкуп.
При цьому Президент додав, що підкуп виборців є однією з форм втручання в виборчий процес, що реалізується в Україні, зокрема й на гроші РФ.
Нагадаємо, на думку Президента Петра Порошенка, під час майбутніх виборчих кампаній новообрані члени Центральної виборчої кампанії (ЦВК) змушені будуть протидіяти численним інформаційним і кібератакам з боку Російської Федерації.
5 жовтня новообрані члени Центральної виборчої комісії склали присягу під час засідання Верховної Ради України.