Президент Філіппін будуватиме дружні відносини з В.Путіним і Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що має намір будувати дружні відносини з новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Повідомляється, що Р.Дутерте привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах в США. За його словами, у нього немає сумнівів в поліпшенні двосторонніх відносин при новому голові Білого дому.
Крім того, Р.Дутерте сподівається на зустріч з В.Путіним на майбутньому саміті АТЕС в Перу і додав, що Росія і Філіппіни стануть "кращими друзями".
Нагадаємо, президент Філіпін Родріго Дутерте раніше пригрозив розірвати відносини з США та вилаяв президента США Барака Обаму.