Президент Филиппин будет строить дружеские отношения с В.Путиным и Д.Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что намерен строить дружеские отношения с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Сообщается, что Р.Дутерте поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. По его словам, у него нет сомнений в улучшении двусторонних отношений при новом главе Белого дома.
Кроме того, Р.Дутерте надеется на встречу с В.Путиным на предстоящем саммите АТЭС в Перу и добавил, что Россия и Филиппины станут "лучшими друзьями".
Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте ранее грозил разорвать отношения с США и обругал президента США Барака Обаму.