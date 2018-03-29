Президент ФБУ: не бачу, що в команді буде Валя Семеренко і Підгрушна
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак поділився планами щодо української жіночої збірної на майбутнє та заявив про підготовку до зміни поколінь у команді. Про це Бринзак сказав в коментарі UA:Біатлон, передає УНН.
“Я не бачу, що в команді будуть Олена Підгрушна і Валя Семеренко. У них специфічні вимоги, стан, яке потребує специфічного уваги, а це впливатиме на молодь. Думаю, їм краще буде тренуватися індивідуально — за своїми планами, зі своїми тренерами, а ми будемо допомагати”, — наголосив президент Федерації.
Також Бринзак очікує на продовження кар’єри лідера команди Юлії Джими.
“Юля не говорила мені, що буде завершувати. Це так все. Вона ще думає, що робити. Думаю, їй немає сенсу зараз закінчувати. І вік дозволяє, і ситуація в світовому біатлоні дозволяє їй бути однією з лідерів. Сподіваюся на тверезий розум, що вона правильне рішення прийме”, — підкреслив Бринзак.
Зауважимо, що президент ФБУ назвав не дуже гарним проведеним сезон 2017/18 років, а також очікує на зміну поколінь через яку Україна вже проходила після Олімпіад в Солт-Лейк-Сіті та Ванкувері.