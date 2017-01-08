Президент Чехії не виключив можливість терактів у його країні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан не виключив можливість скоєння ісламістами терактів в його країні, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ми на черзі. Йдеться не про те, чи будемо ми об’єктом терористичної атаки, а про те, коли саме це станеться”, — зазначив він.
Президент Чехії наголосив, що саме тому постійно намагається рекомендувати введення профілактичних заходів, які хоч і не можуть повністю виключити теракт, але можуть знизити ризик його здійснення.
М.Земан нагадав, що за його ініціативою нещодавно були прийняті підвищені заходи безпеки на Празькому граді. При вході на його територію, зокрема, поліція здійснює перевірки відвідувачів.
Президент також підтвердив свою негативну позицію стосовно масового розміщення біженців-мусульман на території ЄС. За його словами, мусульмани не бажають інтегруватися в європейське суспільство, відкидають християнські традиції і культуру, прагнуть створювати закриття ісламські громади.
Нагадаємо, 8 січня у Єрусалимі вантажівка наїхала на групу солдатів, внаслідок чого загинуло четверо осіб та ще 15 травмовано.
За словами посла України в Ізраїлі Геннадія Надоленка, вантажівкою керував араб, який мав ізраїльське посвідчення особи.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зазначив, що нападник був прихильником “Ісламської держави”.