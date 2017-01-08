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Президент Чехии не исключил возможности терактов в его стране

Президент Чехии не исключил возможности терактов в его стране

Киев • УНН

 • 10104 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Чехии Милош Земан не исключил возможность совершения исламистами терактов в его стране, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы на очереди. Речь идет не о том, будем ли мы объектом террористической атаки, а о том, когда именно это произойдет ", - отметил он.

Президент Чехии подчеркнул, что именно поэтому постоянно пытается рекомендовать введение профилактических мер, которые хотя и не могут полностью исключить теракт, но могут снизить риск его осуществления.

М.Земан напомнил, что по его инициативе недавно были приняты повышенные меры безопасности на Пражском граде. При входе на его территорию, в частности, полиция проводит проверки посетителей.

Президент также подтвердил свою негативную позицию по отношению массового размещения беженцев-мусульман на территории ЕС. По его словам, мусульмане не желают интегрироваться в европейское общество, отвергают христианские традиции и культуру, стремятся создавать закрытия исламские общины.

Напомним, 8 января в Иерусалиме грузовик наехал на группу солдат, в результате чего погибли четыре человека и еще 15 травмированы.

По словам посла Украины в Израиле Геннадиz Надоленко, грузовиком управлял араб, который имел израильское удостоверение личности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что нападавший был сторонником "Исламского государства".

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