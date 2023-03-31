Президент Бразилії переніс поїздку до Китаю на 11-14 квітня

Деталі

Він скасував свою початкову поїздку минулої суботи, в день, коли спочатку мав виїхати, після того, як йому поставили діагноз, який в його офісі назвали «легкою пневмонією».

Повернувшись до роботи, 77-річний президент дав зрозуміти, що візит є головним пріоритетом після багатьох років натягнутих стосунків із Пекіном за його попередника Жаїра Болсонару.

Попередній порядок денний Лули включав зустріч із його китайським колегою Сі Цзіньпіном та бізнес-форум високого рівня між Китаєм та Бразилією, який пройшов цього тижня без нього.

Очікувалося, що Лула та Сі обговорять війну в Україні. Лідер найбільшої економіки Латинської Америки сподівається просувати свою пропозицію про посередницькі переговори, щоб покласти край російському вторгненню.

Контекст

Як і під час своїх перших двох президентських термінів, з 2003 по 2010 рік, Лула прагне позиціонувати Бразилію як посередника в угодах на міжнародній арені, прагнучи встановити дружні зв'язки з усіх напрямків.

Він налагодив тісні стосунки з європейськими лідерами та президентом США Джо Байденом, якого відвідав минулого місяця.

Минулого року обсяг двосторонньої торгівлі Бразилії та Китаю становив рекордні 150,5 млрд. доларів, що набагато більше, ніж 88,7 млрд. доларів у торгівлі між Бразилією та Сполученими Штатами, другим за величиною партнером країни. У середу Бразилія оголосила, що досягла угоди з Китаєм про відмову від долара США як валюту-посередника і пряму торгівлю юанями та реалами.

Бразилія, росія і Китай разом з Індією та Південною Африкою входять до групи країн БРІКС з економікою, що розвивається, і прагнуть врівноважити традиційне домінування Європи та США на міжнародній арені.

Лула обійняв посаду, присягнувшись, що «Бразилія повернулася» на світову арену після її відносної ізоляції у роки правління Болсонару.

Проте минулого року його дипломатичні здібності сильно постраждали, коли він зазнав різкої критики за заяву про те, що президент України Володимир Зеленський несе «таку ж відповідальність» за війну, як і путін.

Він також відмовився приєднатися до західних країн у відправленні зброї Україні.

Додамо

В останні роки здоров'я Лули викликає занепокоєння.

У 2011 році невдовзі після звільнення з посади президента у нього діагностували рак горла. Після лікування у нього настала ремісія.

У листопаді йому зробили операцію з видалення голосових зв'язок.