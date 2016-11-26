Президент: апологети заперечення Голодомору живуть в одній географічній точці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Апологети заперечення Голодомору-геноциду українського народу живуть, здебільшого, в одній географічній точці. Про це сьогодні під час вшанування памяті жерт голодоморів заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Апологети заперечення Голодомору-геноциду живуть, здебільшого, в одній географічній точці. Вони ховають від науковців архівні документи, судом забороняють відповідні праці українських авторів", - заявив П.Порошенко.
З його слів, "можна, звичайно, зачистити від книжок про Голодомор багатостраждальну Бібліотеку української літератури у Москві".
"Але ж із історії Голодомор викреслити неможливо", - додав Президент.