Президент: апологети заперечення Голодомору живуть в одній географічній точці

"Апологети заперечення Голодомору-геноциду живуть, здебільшого, в одній географічній точці. Вони ховають від науковців архівні документи, судом забороняють відповідні праці українських авторів", - заявив П.Порошенко.

З його слів, "можна, звичайно, зачистити від книжок про Голодомор багатостраждальну Бібліотеку української літератури у Москві".

"Але ж із історії Голодомор викреслити неможливо", - додав Президент.