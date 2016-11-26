Президент: апологеты отрицания Голодомора живут в одной географической точке
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Апологеты отрицания Голодомора-геноцида украинского народа живут, в основном, в одной географической точке. Об этом сегодня во время чествования памяти жерт голодоморов заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Апологеты отрицания Голодомора-геноцида живут, в основном, в одной географической точке. Они прячут от ученых архивные документы, судом запрещают соответствующие работы украинских авторов", - заявил П.Порошенко.
По его словам, "можно, конечно, зачистить от книг о Голодоморе многострадальную Библиотеку украинской литературы в Москве".
"Но из истории Голодомор вычеркнуть невозможно", - добавил Президент.