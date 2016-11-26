Президент: апологеты отрицания Голодомора живут в одной географической точке

"Апологеты отрицания Голодомора-геноцида живут, в основном, в одной географической точке. Они прячут от ученых архивные документы, судом запрещают соответствующие работы украинских авторов", - заявил П.Порошенко.

По его словам, "можно, конечно, зачистить от книг о Голодоморе многострадальную Библиотеку украинской литературы в Москве".

"Но из истории Голодомор вычеркнуть невозможно", - добавил Президент.