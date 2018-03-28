Президент: 242 дитини були вбиті російським агресором на Донбасі

КИЇВ. 28 березня. УНН. З початку війни на Донбасі 242 дитини були вбиті російським агресором. Про це під час зустрічі з учасниками Всеукраїнської акції “Діти єднають Україну” заявив Президент України Петро Порошенко, з посиланням на прес-службу АП передає УНН.