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Президент: 242 дитини були вбиті російським агресором на Донбасі

Президент: 242 дитини були вбиті російським агресором на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. З початку війни на Донбасі 242 дитини були вбиті російським агресором. Про це під час зустрічі з учасниками Всеукраїнської акції “Діти єднають Україну” заявив Президент України Петро Порошенко, з посиланням на прес-службу АП передає УНН.

“З початку агресії РФ проти України 242 дитини були вбиті російським агресором починаючи з 2014 року”, — заявив П.Порошенко

Він також додав, що під час нападу на цивільне населення в Сирії загинуло 147 дітей, велика кількість дітей 25 березня загинула в Кемерово.

“І я хочу висловити найщиріші слова співчуття рідним, близьким. Це дуже не справедливо, коли діти йдуть з життя”, — сказав глава держави.

Нагадаємо, уряд доручив Міністерству внутрішніх справ та Державній службі України з надзвичайних ситуацій спільно з іншими органами влади розпочати масштабну перевірку місць масового перебування людей.

Як повідомляв УНН, на місці пожежі в торговому центрі “Зимова вишня” в Кемерово виявили 64 тіла, опізнані 15 загиблих.

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