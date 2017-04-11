Прем'єр заявив, що щодня спілкується з П.Порошенком
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман щодня спілкується з Президентом України Петром Порошенком з робочих питань. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив сам очільник уряду, передає кореспондент УНН.
"Що стосується Президента, ми кожен день спілкуємося, кожен день обмінюємося думками по різних питаннях", - сказав В.Гройсман.
За його словами, це робоче спілкування Прем'єра з Президентом.
Нагадаємо, В.Гройсман розповів, чи братиме участь у президентських виборах.