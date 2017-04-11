Премьер заявил, что ежедневно общается с П.Порошенко

"Что касается Президента, мы каждый день общаемся, каждый день обмениваемся мнениями по различным вопросам", - сказал В.Гройсман.

По его словам, это рабочее общение Премьера с Президентом.

Напомним, В.Гройсман рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах.