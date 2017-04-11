Премьер заявил, что ежедневно общается с П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ежедневно общается с Президентом Украины Петром Порошенко по рабочим вопросам. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил сам глава правительства, передает корреспондент УНН.
"Что касается Президента, мы каждый день общаемся, каждый день обмениваемся мнениями по различным вопросам", - сказал В.Гройсман.
По его словам, это рабочее общение Премьера с Президентом.
Напомним, В.Гройсман рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах.