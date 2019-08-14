Прем'єр прокоментував необхідність дострокових місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував необхідність дострокових місцевих виборів в Україні. Про це він говорив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Потрібно спочатку завершити реформу децентралізації, зробити зміну в законодавстві, в тому числі, на мій погляд, потрібно вдосконалювати законодавство про місцеві вибори. Я вважаю, що редакція 2015 року закону про місцеві вибори є недосконалою та хибною, та сподіваюся, що новий парламент це зможе виправити", - сказав Гройсман.
За його словами, проводити місцеві вибори можна тоді, коли будуть проведені зміни до Конституції України та в законі про місцеве самоврядування.
"Тоді вже можна проводити чергові вибори, коли будуть об’єднані сформовані громади та проведені необхідні зміни в законодавстві", - зазначив Гройсман.
Нагадаємо, керівник ОПУ Андрій Богдан заявив, що місцеві вибори доречно проводити після завершення реформи децентралізації.