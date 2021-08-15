Прем'єр-міністр Малайзії подає у відставку

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Мухіддін подасть у відставку королю аль-Султану Абдуллі в понеділок, 16 серпня, оскільки він вичерпав усі інші варіанти підтримки уряду.

Контроль Мухіддіна над владою був хитким з тих пір, як він прийшов до влади в березні 2020 року незначною більшістю голосів. Тиск на нього зростав нещодавно після того, як деякі депутати від партії Об'єднаної малайської національної організації (UMNO) - найбільшого блоку правлячого альянсу - відкликали підтримку.

Прем'єр тижнями кидав виклик звільнитися і сказав, що його підтримає більшість у парламенті шляхом голосування про довіру у вересні. Але в п’ятницю, 13 серпня, Мухіддін вперше визнав, що у нього немає більшості, і зробив останні зусилля, щоб залучити опозицію, пообіцявши політичні та виборчі реформи в обмін на підтримку вотуму довіри. Пропозиція була одноголосно відхилена.

Нагадаємо

Тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф подав у відставку.