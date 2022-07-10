Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що Іран буде головним на порядку денному візиту Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Розширення спільних дій щодо протидії Ірану буде головним на порядку денному під час майбутнього візиту президента США Джо Байдена до Ізраїлю, заявив у неділю прем'єр-міністр Яїр Лапід, зажадавши санкцій проти Тегерана. Про це УНН пише посилаючись на The Times Of Israel.
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Прем'єр-міністр закликав до "рішучої" відповіді на ядерні амбіції Тегерана напередодні прибуття Байдена до Єрусалиму в середу.
Візит "зосередиться насамперед на проблемі Ірану", — сказав Лапід, виступаючи на своєму другому засіданні кабінету міністрів з моменту вступу на посаду 1 липня.
Лапід назвав Байдена "одним із найближчих друзів Ізраїлю в американській політиці".
У неділю ізраїльська поліція заявила, що 16 000 офіцерів буде задіяно для візиту президента, посилено заходи безпеки в аеропорту Тель-Авіва і, зокрема, в Єрусалимі.
Під час візиту він має зустрітися з палестинським керівництвом у Віфлеємі на окупованому Ізраїлем Західному березі. Його турне також включає зупинку в Саудівській Аравії, головному регіональному супернику Ірану.
Контекст
Згідно зі звітом Міжнародного агентства з атомної енергії, опублікованому минулими вихідними, Іран поінформував спостережну групу, що базується у Відні, про збільшення своїх потужностей зі збагачення урану.
Ізраїль виступає проти відновлення угоди 2015 року між Іраном та світовими державами, яка пропонувала ослаблення санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження його ядерної програми.
США вийшли з угоди в 2018 році за тодішнього президента Дональда Трампа, який знову ввів жорсткі санкції проти Тегерана.
Багато хто в Ізраїлі вітав цей розвиток подій, що спонукало Іран відмовитися від багатьох ядерних зобов'язань, взятих ним за згодою.
Переговори про відновлення угоди, включаючи непрямі переговори зі США, розпочалися у Відні у квітні минулого року, але з березня зайшли у глухий кут.