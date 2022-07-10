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Премьер-министр Израиля заявил, что Иран будет главным в повестке дня визита Байдена

Премьер-министр Израиля заявил, что Иран будет главным в повестке дня визита Байдена

Киев • УНН

 • 82899 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Расширение совместных действий по противодействию Ирана будет главным в повестке дня во время предстоящего визита президента США Джо Байдена в Израиль, заявил в воскресенье премьер-министр Яир Лапид, потребовав санкций против Тегерана. Об этом УНН пишет ссылаясь на The Times Of Israel.

Детали

Премьер-министр призвал к "решительному" ответу на ядерные амбиции Тегерана накануне прибытия Байдена в Иерусалим в среду.

Визит "сосредоточится прежде всего на проблеме Ирана", — сказал Лапид, выступая на своем втором заседании кабинета министров с момента вступления в должность 1 июля.

Лапид назвал Байдена "одним из ближайших друзей Израиля в американской политике".

В воскресенье израильская полиция заявила, что 16 000 офицеров будут задействованы для визита президента, усилены меры безопасности в аэропорту Тель-Авива и, в частности, в Иерусалиме.

Во время визита он должен встретиться с палестинским руководством в Вифлееме на оккупированном Израилем Западном берегу. Его турне также включает остановку в Саудовской Аравии, главном региональном сопернике Ирана.

Контекст

Согласно отчету Международного агентства по атомной энергии, опубликованному в минувшие выходные, Иран проинформировал наблюдаемую группу, базирующуюся в Вене, об увеличении своих мощностей по обогащению урана.

Израиль выступает против возобновления соглашения 2015 года между Ираном и мировыми государствами, предлагавшего ослабление санкций против Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

США вышли из соглашения в 2018 году при тогдашнем президенте Дональде Трампе, который снова ввел жесткие санкции против Тегерана.

Многие в Израиле приветствовали это развитие событий, что побудило Иран отказаться от многих ядерных обязательств, взятых им по согласию.

Переговоры о возобновлении соглашения, включая косвенные переговоры с США, начались в Вене в апреле прошлого года, но с марта зашли в тупик.

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