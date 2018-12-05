Представників "Олександрії" названо кращими футболістом та тренером туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга оголосила імена кращого футболіста та тренера з усіх, які взяли участь у матчах 17 туру чемпіонату УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу змагань.
За підсумком голосування перемогу серед футболістів здобув півзахисник “Олександрії” Кирило Ковалець, який у матчі з “Ворсклою” забив єдиний м’яч. Він значно випередив хавбека “Зорі” Сіласа.
У тренерських перегонах першим фінішував керманич “Олександрії” Володимир Шаран. Середній бал фахівця склав 4,6 з 5-ти можливих.
Додамо, що до складу експертної ради увійшли: Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Артур Валерко, Віктор Грачов, Ігор Яворський, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Анатолій Чанцев.