Представителей "Александрии" назван лучшим футболистом и тренером тура УПЛ

По итогам голосования победу среди футболистов получил полузащитник “Александрии” Кирилл Ковалец, который в матче с “Ворсклой” забил единственный мяч. Он значительно опередил хавбека “Зари” Силас.

В тренерских гонке первым финишировал тренер “Александрии” Владимир Шаран. Средний балл специалиста составил 4,6 из 5-ти возможных.

Добавим, что в состав экспертного совета вошли: Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Артур Валерко, Виктор Грачев, Игорь Яворский, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Анатолий Чанцев.