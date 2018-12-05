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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Представителей "Александрии" назван лучшим футболистом и тренером тура УПЛ

Киев • УНН

 • 9639 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинская Премьер-лига объявила имена лучшего футболиста и тренера из всех, принявших участие в матчах 17 тура чемпионата УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Представителей "Александрии" назван лучшим футболистом и тренером тура УПЛ

По итогам голосования победу среди футболистов получил полузащитник “Александрии” Кирилл Ковалец, который в матче с “Ворсклой” забил единственный мяч. Он значительно опередил хавбека “Зари” Силас.

В тренерских гонке первым финишировал тренер “Александрии” Владимир Шаран. Средний балл специалиста составил 4,6 из 5-ти возможных.

Добавим, что в состав экспертного совета вошли: Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Артур Валерко, Виктор Грачев, Игорь Яворский, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Анатолий Чанцев.

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