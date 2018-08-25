Представники обох партій Конгресу США висловили підтримку Маккейну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Представники обох партій Конгресу США висловлюють підтримку після того, як сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн відмовився від лікування пухлини мозку, повідомляє УНН з посиланням на видання The Hill.
“Дуже сумно чути новини від сім’ї нашого дорогого друга, сенатора Джона Маккейна. Нам пощастило називати його нашим другом і колегою. Джон, Сінді і вся сім’я Маккейнів в наших молитвах в цей неймовірно важкий час”, — написав у своєму акаунті в Twitter лідер республіканської більшості Мітч Макконнелл.
У той же час лідер демократичної меншості в Сенаті Чарльз Шумер написав в Twitter, що його “думки і молитви з сенатором Маккейном і його сім’єю”.
“Джон Маккейн уособлює служіння нашій країні. Вся палата (представників) молиться за Джона і його сім’ю в ці дні”, — сказав спікер палати Пол Райан.
Сенатор від штату Оклахома, республіканець Джим Інхоф також заявив, що молиться за Маккейна і його сім’ю. Їх приклад наслідував і сенатор-республіканець від штату Арізона Джефф Флейк.
“Ми молимося за тебе кожен день, Джон. Ми любимо тебе. Дякую за твою мужність, за видатну службу і керівництво”, — написала в Twitter сенатор-демократ від Нью-Йорка і кандидат на вибори в Конгрес Кірстен Джіллібранд.
Як повідомляв УНН, дружина сенатора від Республіканської партії Джона Маккейна Сінді прокоментувала його рішення припинити лікування пухлини мозку, діагностованої в липні 2017 року, подякувавши всім за допомогу.