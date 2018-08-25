Представители обеих партий Конгресса США выразили поддержку Маккейну
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Представители обеих партий Конгресса США выражают поддержку после того, как сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн отказался от лечения опухоли мозга, сообщает УНН со ссылкой на издание The Hill.
“Очень грустно слышать новости от семьи нашего дорогого друга, сенатора Джона Маккейна. Нам повезло называть его нашим другом и коллегой. Джон, Синди и вся семья Маккейнов в наших молитвах в это невероятно трудное время”, — написал в своем аккаунте в Twitter лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.
В то же время лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер написал в Twitter, что его “мысли и молитвы с сенатором Маккейном и его семьей”.
“Джон Маккейн олицетворяет служение нашей стране. Вся палата (представителей) молится за Джона и его семью в эти дни”, - сказал спикер палаты Пол Райан.
Сенатор от штата Оклахома, республиканец Джим Инхоф также заявил, что молится за Маккейна и его семью. Их примеру последовал и сенатор-республиканец от штата Аризона Джефф Флейк.
“Мы молимся за тебя каждый день, Джон. Мы любим тебя. Спасибо за твое мужество, за выдающуюся службу и руководство”, - написала в Twitter сенатор-демократ от Нью-Йорка и кандидат на выборы в Конгресс Кирстен Джиллибранд.
Как сообщал УНН, жена сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна Синди прокомментировала его решение прекратить лечение опухоли мозга, диагностированной в июле 2017 года, поблагодарив всех за помощь.