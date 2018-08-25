Представители обеих партий Конгресса США выразили поддержку Маккейну

“Очень грустно слышать новости от семьи нашего дорогого друга, сенатора Джона Маккейна. Нам повезло называть его нашим другом и коллегой. Джон, Синди и вся семья Маккейнов в наших молитвах в это невероятно трудное время”, — написал в своем аккаунте в Twitter лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

В то же время лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер написал в Twitter, что его “мысли и молитвы с сенатором Маккейном и его семьей”.

“Джон Маккейн олицетворяет служение нашей стране. Вся палата (представителей) молится за Джона и его семью в эти дни”, - сказал спикер палаты Пол Райан.

Сенатор от штата Оклахома, республиканец Джим Инхоф также заявил, что молится за Маккейна и его семью. Их примеру последовал и сенатор-республиканец от штата Аризона Джефф Флейк.

“Мы молимся за тебя каждый день, Джон. Мы любим тебя. Спасибо за твое мужество, за выдающуюся службу и руководство”, - написала в Twitter сенатор-демократ от Нью-Йорка и кандидат на выборы в Конгресс Кирстен Джиллибранд.

Как сообщал УНН, жена сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна Синди прокомментировала его решение прекратить лечение опухоли мозга, диагностированной в июле 2017 года, поблагодарив всех за помощь.