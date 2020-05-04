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Представник Ірану при ОПЕК впав у кому

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Представник Ірану при Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебілі впав у кому після крововиливу в мозок. Повідомлення про це опубліковано в неділю на сторінці міністерства нафти ісламської республіки в Twitter, передає УНН.

Представник Ірану при ОПЕК впав у кому

“Хосейн Каземпур Ардебілі, який є представником Ірану при ОПЕК протягом багатьох років, знаходиться в комі. У п’ятницю він був госпіталізований після сильного крововиливу в мозок”, — йдеться в публікації.

За даними агентства Reuters, Ардебілі є однією з ключових фігур в нафтовому секторі Ірану. У 1980-ті роки він був заступником міністра закордонних справ, а також працював в якості заступника міністра нафти. На початку 1990-х років чиновник був призначений представником Ірану при ОПЕК.

Нагадаємо, з 1 травня ціни на нафту зросли на фоні набуття чинності нової угоди ОПЕК+.

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