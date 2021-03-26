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Предмет "Основи християнської етики" не може бути обов'язковим для вивчення – Шкарлет

Предмет "Основи християнської етики" не може бути обов'язковим для вивчення – Шкарлет

Київ • УНН

 • 10667 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Предмет “Основи християнської етики” не може бути обов’язковим для вивчення. Про це сказав на брифінгу у п’ятницю міністр освіти Сергій Шкарлет, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Предмет „Основи християнської етики“, про який так довго точиться дискусія, не може бути обов’язковим для вивчення”, — сказав Шкарлет.

Деталі

Зі слів міністра, відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, заклад освіти визначає перелік навчальних предметів або інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі, а також предмети або курси варіативного освітнього компоненту, з урахуванням освітніх потреб учнів, що відображується в навчальному плані освітньої програми закладу освіти.

“Саме заклад освіти приймає рішення щодо включення до освітньої програми одного з предметів, наприклад етика, культура добросусідства або іншого курсу морального спрямування. Або вивчення відповідних питань в рамках інтегрованих курсів, наприклад здоров’я, безпека та добробут”, — сказав він.

Що було раніше

Ще в лютому в Україні розгорівся скандал з приводу того, що МОН нібито запропонувало зробити обов’язковим предмет “християнська етика” для учнів п’ятих-шостих класів.

У 2018 році в МОН заявляли, що курс “Основи християнської етики” є міжконфесійним і викладається у школах тільки за згодою батьків.

Українські Національні Новини

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