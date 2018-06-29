Правоохоронці затримали трьох спільників злочинця, який втік на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Трьох осіб, які допомогли засудженому втекти з адміністративної будівлі Миргородського райсуду на Полтавщині, затримали. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Полтавській області, передає УНН.
"Поліція Полтавщини спільно з СБУ та прокуратурою затримала трьох осіб, які допомогли Віталію Суржану втекти з-під варти", – йдеться в повідомленні.
Так, серед затриманих – водій, що перебував за кермом автомобіля, жінка, яка передала зброю втікачеві, а також конвойний, який під час судової перерви зняв наручники зі злочинця.
"Усім трьом повідомлено про підозру. Апеляційним судом Полтавської області затриманим обрано міру запобіжного заходу у виді 60 діб тримання під вартою", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, із зали Миргородського районного суду на Полтавщині втік злочинець. Чоловік засуджений за вчинення злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм), 187 (розбій), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.
Згодом поліція виявила покинутий транспортний засіб, на якому пересувався засуджений разом із жінкою.
Поліція гарантує винагороду у 50 тис. грн за інформацію, яка допоможе затримати засудженого.