Правоохоронці затримали браконьєрів на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Співробітники Управління захисту економіки в Одеській області цими вихідними в пункті прикордонного пропуску “Маяки — Удобне” затримали бракон’єра, котрий перевозив 280 кг камбали. Про це проінформували у прес-службі ГУ НП в Одеській області, повідомляє УНН.
Виявили порушнка під час перевірки автомобіля на трасі “Одеса-Рені”.
Ще один автомобіль марки “Mersedes-Benz Sprinter” під керуванням водія, 1994 р.н. зупинили для перевірки. Під час огляду цього автомобіля було виявлено 182 кг камбали.
Незаконно здобуті живі водні ресурси вилучені, попередня сума матеріальної шкоди наразі встановлюється.