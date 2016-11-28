Правоохоронці затримали браконьєрів на Одещині

Виявили порушнка під час перевірки автомобіля на трасі “Одеса-Рені”.

Ще один автомобіль марки “Mersedes-Benz Sprinter” під керуванням водія, 1994 р.н. зупинили для перевірки. Під час огляду цього автомобіля було виявлено 182 кг камбали.

Незаконно здобуті живі водні ресурси вилучені, попередня сума матеріальної шкоди наразі встановлюється.