Правоохранители задержали браконьеров в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области в эти выходные в пункте пограничного пропуска "Маяки - Удобное" задержали браконьера, который перевозил 280 кг камбалы. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ НП в Одесской области, сообщает УНН.
Обнаружили нарушителя во время проверки автомобиля на трассе "Одесса-Рени".
Еще один автомобиль марки "Mersedes-Benz Sprinter» под управлением водителя, 1994 г.р. остановили для проверки. При осмотре этого автомобиля было обнаружено 182 кг камбалы.
Незаконно добытые живые водные ресурсы изъяты, предварительная сумма материального ущерба устанавливается.