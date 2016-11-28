Правоохранители задержали браконьеров в Одесской области

Обнаружили нарушителя во время проверки автомобиля на трассе "Одесса-Рени".

Еще один автомобиль марки "Mersedes-Benz Sprinter» под управлением водителя, 1994 г.р. остановили для проверки. При осмотре этого автомобиля было обнаружено 182 кг камбалы.

Незаконно добытые живые водные ресурсы изъяты, предварительная сумма материального ущерба устанавливается.