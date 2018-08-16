Правоохоронці взяли на хабарі у 500 тис. грн начальника управління Держпраці Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Правоохоронці затримали під час отримання неправомірної вигоди у сумі 500 тис. грн начальника Головного управління Державної служби України з питань праці у Донецькій області. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"ГПУ спільно з СБ України та ГСУ Нацполіції задокументовано отримання неправомірної вигоди начальником Головного управління Державної служби України з питань праці у Донецькій області, який вимагав від директора одного з підприємств 1 мільйон гривень у декілька етапів", - зазначив генпрокурор.
За словами Луценка, 16 серпня 2018 року під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 500 тис. гривень вказану особу затримано "на гарячому", вилучено речові докази.
Як повідомляв УНН, 16 серпня у Луганській області правоохоронці затримали на хабарі суддю Старобільського районного суду.