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Правоохоронці взяли на хабарі у 500 тис. грн начальника управління Держпраці Донеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Правоохоронці затримали під час отримання неправомірної вигоди у сумі 500 тис. грн начальника Головного управління Державної служби України з питань праці у Донецькій області. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

Правоохоронці взяли на хабарі у 500 тис. грн начальника управління Держпраці Донеччини

"ГПУ спільно з СБ України та ГСУ Нацполіції задокументовано отримання неправомірної вигоди начальником Головного управління Державної служби України з питань праці у Донецькій області, який вимагав від директора одного з підприємств 1 мільйон гривень у декілька етапів", - зазначив генпрокурор.

За словами Луценка, 16 серпня 2018 року під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 500 тис. гривень вказану особу затримано "на гарячому", вилучено речові докази.

Як повідомляв УНН, 16 серпня у Луганській області правоохоронці затримали на хабарі суддю Старобільського районного суду.

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