Правоохранители взяли на взятке в 500 тыс. грн начальника управления Гоструда Донецкой области

"ГПУ совместно с СБ Украины и ГСУ Нацполиции задокументировано получение неправомерной выгоды начальником Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области, который требовал от директора одного из предприятий 1 млн гривен в несколько этапов", - отметил генпрокурор.



По словам Луценко, 16 августа 2018 во время получения части неправомерной выгоды в сумме 500 тыс. гривен указанное лицо задержано "на горячем", изъяты вещественные доказательства.



Как сообщал УНН, 16 августа в Луганской области правоохранители задержали на взятке судью Старобельского районного суда.