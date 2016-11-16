Правоохоронці виявили у киянина зброю та наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Києві правоохоронці виявили у чоловіка зброю, наркотики, а також предмети схожі на підствольну гранату. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, у гаражі 32-річного киянина правоохоронці виявили предмети, схожі на підствольну гранату, пневматичні пістолети та двадцять ножів.
Окрім цього, поліцейські виявили порошкоподібну речовину білого кольору, яка нагадує афметамін, та подрібнену речовину рослинного походження — канабіс. Вилучені предмети та речовини направлені на експертизи.
Зафактом справи розпочато кримінальні провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. За зберігання заборонених предметів передбачено до семи років ув’язнення.